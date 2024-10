Rescissione e futuro ‘italiano’ per Pogba: chiamata al Ds

Rescissione per Pogba e telefonata al ds del club: il futuro del francese può prendere una svolta improvvisa

La riduzione della squalifica di Paul Pogba è certamente una delle notizie che più hanno fatto rumore nelle ultime ore. Il francese potrà tornare in campo nel marzo 2025: cancellata anche la multa iniziale.

Pogba è ufficialmente e formalmente legato alla Juventus da un contratto, ma il suo futuro difficilmente sarà bianconero. Il calciatore, nel comunicato ufficiale che ha diramato, non ha neppure nominato il club piemontese e per lui si ipotizza un’opzione Mls. Un sentimento che appare reciproco. Anche Thiago Motta, nel corso della conferenza stampa pre-Cagliari, ha parlato del transalpino come se fosse addirittura un ex.

Tra coloro che sono convinti di non rivedere Pogba con la maglia della Juventus c’è anche Patrice Evra, ex compagno di Pogba sia al Manchester United che proprio in bianconero, oltre che con la maglia della Nazionale francese. Evra ha parlato al podcast ‘Rothen s’enflamme’ e ha annunciato che si attiverà per fare in modo che Pogba continui a giocare in Europa, magari in patria, dove ancora non ha mai giocato nella sua carriera da professionista.

Juve, Pogba all’Olympique Marsiglia: Evra pronto a muoversi

Il club in questione è l’Olympique Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, che ha tra l’altro recentemente accolto tra le proprie fila un altro ex bianconero come Adrien Rabiot.

Evra spera infatti che l’OM, altra sua ex squadra, si attivi per portare Pogba in Ligue 1 e pensa che il giocatore possa rilanciarsi in quel di Marsiglia. Una scommessa che Evra pensa possa pagare. “Penso che al 99% non rivedremo Paul con i colori della Juventus. Deve voltare pagina – ha commentato – Chiamerò Mehdi Benatia perché lo contatti”. Il marocchino ricopre il ruolo di direttore sportivo nel club marsigliese ed Evra è pronto quindi a fare da tramite tra i due ex compagni di squadra (il francese ha giocato in bianconero anche con Benatia) e a mettere una buona parola per l’approdo del centrocampista nella città transalpina. Un futuro che Pogba potrebbe continuare dunque a scrivere in patria, ma con tanta Italia se consideriamo sia la presenza di De Zerbi che di tanti componenti che fanno parte del club con un passato importante nella nostra Serie A.