Juventus, Pogba è già un ex per Thiago Motta: “Conta poco”. La frecciatina a Conte

La Juventus torna subito in campo dopo la remuntada di Lipsia in Champions: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari

Torna a parlare Thiago Motta dopo l’impresa in Champions League nella tana del Lipsia, con la Juventus attesa domani all’ora di pranzo dalla sfida di campionato contro il Cagliari.

Tanta carne al fuoco in casa bianconera, ad iniziare dal grave infortunio al ginocchio di Bremer che probabilmente sarà costretto a saltare il resto della stagione: “Siamo molto dispiaciuti per l’infortunio di Gleison. Ora deve stare calmo, pensando soltanto a recuperare al meglio. Tutti noi daremo qualcosa in più anche per lui. È un ragazzo d’oro: umanamente e sportivamente parlando”, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa. Il tecnico bianconero prosegue sulle assenze in vista della sfida di domani, confermando anche l’indisponibilità di Weah: “La squadra si è allenata molto bene, vincere aiuta a lavorare meglio. Non saranno a disposizione Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Adzic e Weah che sente ancora dolore. Tutti gli altri invece verranno convocati. Ci dispiace anche per Arek: come per Bremer daremo qualcosa in più anche per lui, in attesa che torni in campo”.

Thiago Motta torna sull’incredibile rimonta (in dieci uomini) contro il Lipsia: “Ho visto una squadra che voleva provare a vincere la partita, nonostante l’inferiorità numerica. Ho seguito l’istinto e sono molto felice della risposta avuta dai ragazzi. Siamo orgogliosi della prestazione di mercoledì, ma internamente non ha cambiato la nostra consapevolezza. Stiamo continuando a lavorare come abbiamo fatto dal primo giorno di raduno. Per noi è importante dare tutto, con coraggio e determinazione, in ogni appuntamento che ci attenderà”.

Juventus-Cagliari, Thiago Motta in conferenza: “Vlahovic leader positivo”

Con l’infortunio di Bremer potrebbe avere più spazio anche Cabal nel reparto difensivo: “Sta bene e deve continuare a lavorare come sta facendo. Sono convinto che farà bene quando sarà chiamato in causa. La convocazione con la Colombia ne è la dimostrazione”, spiega Thiago Motta. C’è anche l’ipotesi Locatelli: “Perché no? È un giocatore intelligente, ma devo vederlo nel quotidiano e negli allenamenti se questa soluzione può funzionare”.

Il tecnico della ‘Vecchia Signora’ elogia McKennie e Fagioli dopo la prestazione in Champions League: “Il recupero palla di Weston in occasione del terzo gol è stato straordinario. Per un allenatore è fantastico avere giocatori così a disposizione. Sono felice che faccia parte di questo gruppo: per noi è importante. Fagioli ha giocato una grande partita mercoledì, come tutta la squadra. Può migliorare tanto, sarà importante per lui mantenere questo livello con costanza e sono sicuro che ci riuscirà. Avere continuità è fondamentale”.

In Germania ha brillato la stella di Vlahovic: “È un leader positivo, non mi stancherò mai di ripeterlo. I suoi gol sono importanti per noi, ma il suo atteggiamento sempre positivo lo è ancora di più ed è uno stimolo verso tutti i compagni”. Oltre al serbo decisiva anche la prodezza nel finale di Conceicao: “Si è inserito benissimo nel gruppo. Sta lavorando molto bene e il suo atteggiamento è fantastico”.

Non manca una frecciatina all’ex Antonio Conte, capolista della Serie A con il Napoli: “Le sue parole? Sicuramente non si riferisce a me, o se è così non lo so. Bisognerebbe chiederlo a lui”.

Infine sulla vicenda Pogba, che da marzo potrà ritornare in campo: “Il club valuterà il da farsi quando arriverà la comunicazione ufficiale. Per quello che posso dire è stato un grande giocatore. È da tempo che non gioca: io sono concentrato sulla partita di domani e tutto il resto conta poco“.