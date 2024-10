Emergenza Fiorentina-Milan: tripla assenza UFFICIALE

Tripla assenza ufficiale: è emergenza totale alla vigilia di Fiorentina-Milan

Tre ko nel giro di pochissimo tempo a poche ore dal fischio d’inizio di quello che sarà il posticipo domenicale in programma al Franchi tra Fiorentina e Milan.

Il Milan deve fare i conti con un’assenza per reparto. Già detto di Davide Calabria, destinato a partire titolare e fermatosi per un nuovo infortunio, Paulo Fonseca dovrà però fare a meno di altri due giocatori per la trasferta toscana. Non saranno della partita infatti né l’ex Luka Jovic né Ruben Loftus-Cheek. Per i rossoneri si prospetta quindi un’emergenza quasi totale a centrocampo. Per Jovic si è riacutizzato il problema al pube: per lui un sovraccarico che gli costringerà a saltare la sfida contro la Viola. Out anche il centrocampista inglese a causa di un risentimento al flessore destro. Per fortuna del Milan e di Fonseca ci sarà la pausa delle nazionali, che permetterà ai calciatori di svolgere esami più approfonditi e di recuperare in vista dei prossimi impegni di ottobre. Esami che Calabria sosterrà tra sette giorni: il capitano rossonero ha rimediato una lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro. Ulteriore controllo tra una settimana.

Come detto però, l’emergenza principale riguarda il centrocampo. Vero che Loftus-Cheek sarebbe comunque partito dalla panchina, con Fonseca intenzionato a riproporre la coppia Abraham-Morata, ma l’inglese sarebbe risultato una preziosa alternativa sia allo spagnolo che ai due titolari in mediana Fofana e Reijnders. Fonseca dunque avrà a disposizione solo Musah. Possibile che attinga dunque a qualche innesto dal Milan Futuro, su tutti Zeroli, che in stagione ha già disputato una presenza nel finale contro il Venezia. Attenzione però anche ad altri nomi che stanno facendo bene con Bonera: l’olandese Vos e lo svedese Hodzic, due gol in Serie C, fortemente sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic. Per l’attacco invece la presenza di Okafor rappresenta un’alternativa sia per Leao che per Morata o Abraham, ma anche in questo caso Fonseca potrebbe decidere di portare a Firenze un giovane della rosa di Bonera. Tutti gli indizi portano a Francesco Camarda, quest’anno già in panchina contro la Lazio.