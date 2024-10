Cassano asfalta Vlahovic: “Ecco il bomber per lo Scudetto”

La stagione di Dusan Vlahovic è stata finora altalenante. Il serbo ha ricominciato a segnare ma il paragone rischia di essere scomodo

Dopo tre gare di fila a secco in Serie A, Dusan Vlahovic si è sbloccato nel successo della scorsa settimana contro il Genoa con una doppietta. A seguire è arrivato un gol anche contro il Lipsia in Champions, riportando così il serbo in una spirale potenzialmente positiva dopo le tante critiche delle scorse settimane.

Il numero 9 della Juventus era finito in un gigantesco polverone mediatico soprattutto dopo la sostituzione all’intervallo contro il Napoli, ed in generale le sue prestazioni sono apparse anche in questo primo scorcio di stagione troppo altalenanti per quello che è il suo potenziale livello.

È lecito aspettarsi maggiore costanza dal classe 2000 serbo, che però continua ad incassare critiche. Questa volta a tornare sull’argomento è stato Antonio Cassano, ex calciatore che nel consueto appuntamento con ‘Viva el Futbol’ ha detto la sua su un altro centravanti come Castellanos, andando poi a fare un paragone diretto proprio con Vlahovic.

Cassano torna alla carica: il paragone tra Vlahovic e Castellanos

Castellanos sta vivendo una prima parte di stagione da favola. Gol in serie e prestazioni al servizio della squadra che fanno ben sperare Baroni e soci per il post Immobile.

Si tratta di un calciatore tecnico e di grande valore che incontra anche il gusto dello stesso Cassano, che nel suo intervento ha affermato: “Castellanos può giocare in una squadra che vince tutto, o compete per vincere tutto, in Europa. Questo è come vedo io il calcio. Non me ne frega di quanto gol fa”.

Ancora sull’argentino Cassano ha sottolineato: “Il Taty, che me piace tanto perché sa giocare a calcio, è cattivo e sa fare gol, farebbe peggio di Vlahovic alla Juve? Per me è meglio di Vlahovic in determinate situazioni. Il calcio che vedo io è diverso. Con Castellanos la Juventus può giocare per lo Scudetto”.

L’ex fantasista di Inter, Roma e Milan ha quindi rincarato la dose: “Lo vedo meglio di Vlahovic. Milik però se sta bene lo vedo meglio di entrambi. Castellanos alla Juve nell’idea farebbe meglio. È cattivo come l’aglio”.