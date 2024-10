L’Udinese riparte: una super punizione di Zemura piega il Lecce

Nel primo match del sabato di Serie A, vittoria per 1-0 dell’Udinese sul Lecce grazie a un gran gol su punizione di Zemura

Le due sconfitte consecutive contro Roma e Inter avevano raffreddato un po’ gli entusiasmi per l’Udinese dopo l’ottima partenza in campionato. Ma i friulani confermano di poter ambire a essere una delle sorprese di questa stagione, tornando alla vittoria, con l’1-0 casalingo contro il Lecce, in una gara che per diversi tratti è stata anche piuttosto divertente.

Bianconeri e giallorossi si affrontano a viso aperto e puntando a vincere. La prima grande occasione, dopo pochi minuti, è per Kabasele, che in mischia ha la palla buona, ma trova la grande parata di Falcone. Da lì, però, c’è una certa fase di predominio dei pugliesi, con Krstovic che chiama Okoye alla parata, poi Dorgu fallisce, in ripartenza, una ottima occasione mandando altissimo con il destro, il piede non preferito. I movimenti offensivi degli uomini di Gotti e il loro pressing creano più di qualche problema ai friulani, che nel finale di tempo però tornano a spingere. E prima dell’intervallo hanno due occasioni clamorose, con Kabasele che colpisce la traversa di testa (e Zemura fallisce un comodo tap in) e con Zarraga che centra il palo interno con una staffilata da fuori. Ultima chance della prima frazione con Gallo che dal limite mette paura a Okoye, il tracciante però finisce a lato non di molto.

Nella ripresa il ritmo cala un po’, è l’Udinese a prendere con decisione le redini della sfida. Entra in campo Davis, che ha subito due ottime opportunità sotto misura, ma non le sfrutta. A un quarto d’ora dalla fine, il gol friulano arriva, con un sinistro meraviglioso su punizione di Zemura che non lascia scampo a Falcone. Il Lecce non riesce a produrre una reazione apprezzabile e per l’Udinese c’è il secondo posto momentaneo in solitaria, alle spalle del Napoli, in attesa degli altri match.

UDINESE-LECCE 1-0 – 75′ Zemura

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti*; Udinese* 13; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli e Lazio; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina, Atalanta e Bologna 7; Parma, Genoa, Cagliari e Lecce* 5; Venezia* 4; Monza 3

*una partita in più