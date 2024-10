Retegui inguaia Gilardino: show Atalanta e crisi Genoa

Netta vittoria dell’Atalanta sul Genoa, sugli scudi Retegui autore di una tripletta: i nerazzurri si rilanciano in campionato

Dopo la vittoriosa parentesi europea, l’Atalanta si da’ una scossa anche in campionato e torna alla vittoria davanti al suo pubblico. Netto 5-1 con il Genoa per i nerazzurri di Gasperini, sempre in controllo della situazione, con Retegui che segna una tripletta e si issa per il momento in vetta alla classifica marcatori con sette gol.

Fin dai primi minuti, si vede una Atalanta determinata a prendere il comando delle operazioni. Il Genoa cerca di tenere bene il campo, ma va subito in difficoltà. Lookman in girata e Hien di testa sono imprecisi e vanno vicini al gol, la rete la trova Retegui in spaccata, inaugurando la sua serata formidabile. Prima dell’intervallo, l’Atalanta potrebbe già raddoppiare, ma Gollini si salva su Lookman. L’esondazione bergamasca arriva nella ripresa. Retegui, appena iniziata la seconda frazione, va in tap in a correggere una respinta di Gollini su tiro da lontano di Ederson. Il brasiliano trova la terza rete poco dopo, con un’altra gran botta che questa volta si insacca sotto la traversa non lasciando scampo al portiere rossoblù. Pasalic si divora il poker, Gollini lo evita su un’altra conclusione di Ederson, ma alla fine la quarta rete arriva su rigore concesso per mani di Vogliacco ravvisato al Var. Retegui, sul dischetto, sigla il tris personale e cancella anche l’errore contro l’Arsenal di qualche settimana fa. Lo show atalantino non è ancora finito, Zaniolo sfiora il primo gol nella sua nuova avventura ma colpisce il palo, poi De Roon trova la prodezza con un gran destro al volo che si insacca all’angolino per il roboante 5-0. C’è gloria, subito dopo, per il giovane Ekhator, 17 anni, che trova la rete della bandiera per il Genoa e la sua prima rete da professionista. I bergamaschi risalgono posizioni e si piazzano subito alle spalle delle formazioni di testa, prosegue il momento nero per i rossoblù di Gilardino che rimangono al terzultimo posto e in una situazione delicata per le tante assenze.

ATALANTA-GENOA 5-1 – 24′, 50′, 74′ rig. Retegui (A), 60′ Ederson (A), 80′ De Roon (A), 83′ Ekhator (G)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti*; Udinese* 13; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli, Lazio e Atalanta* 10; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina e Bologna 7; Parma, Genoa*, Cagliari e Lecce* 5; Venezia* 4; Monza 3

*una partita in più