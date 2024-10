Nerazzurro fuori dalla lista: UFFICIALE prima della partita

La decisione è stata presa a poche ore dalla gara valevole per la settima giornata di Serie A. Ecco tutti i dettagli

È uscito ufficialmente fuori dalla lista dei convocati. La decisione è stata presa in questi istanti, per non correre rischi in vista di una partita casalinga che si preannuncia molto delicata.

Fra meno di cinque ore l’Atalanta affronterà il Genoa al ‘Gewiss Stadium’ nell’anticipo del sabato valevole per la settima giornata di Serie A. Gasperini contro il suo passato e un club in vendita, come ammesso dal suo amministratore delegato. L’obiettivo sarà quello di portarsi a casa i 3 punti che in campionato mancano dalla quarta giornata, quando gli orobici si imposero in rimonta sulla Fiorentina.

In difesa oggi l’Atalanta dovrà fare a meno di Odilon Kossounou. Dopo il provino poco rassicurante di stamattina, il centrale di Abidjan è stato tolto dall’elenco dei convocati. Starà a riposo, in attesa di ulteriori accertamente che verranno effettuati nei prossimi giorni.

Stando a indiscrezioni provenienti da Bergamo, Kossounou dovrebbe rientrare subito dopo la sosta per le Nazionali. Il 23enne ivoriano aveva giocato titolare, uscendo poco meno di dieci minuti dal termine, la gara di Champions contro lo Shakhtar stravinta 3-0 da Lookman e compagni. I nerazzurri hanno conquistato 4 punti nelle prime due giornate, ma potevano essere 6 se Retegui non avesse fallito il penalty contro l’Arsenal nella sfida d’esordio.

Kossounou all’Atalanta dopo tre stagioni e una Bundesliga stravinta col Bayer

Kossounou è sbarcato all’Atalanta l’estate scorsa in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Esploso al Club Brugge, tanto da finire nel mirino di alcune big come l’Inter, il classe 2001 ha giocato tre anni in Bundesliga con il Bayer Leverkusen.

Ha disputato 34 partite nell’anno straordinario, quello scorso, della squadra di Xabi Alonso, culminato con la vittoria del campionato da imbattuta. Alto 191cm, Kossounou è stato in panchina nell’unica partita persa dal Bayer, la finale di Europa League proprio contro l’Atalanta. Con la maglia della ‘Dea’ ha fin qui disputato solo 3 incontri, tutti e tre però da titolare.