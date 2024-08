Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Kalulu: le trattative del 13 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di martedì 13 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Questa settimana inizia il nuovo campionato di Serie A, ma la maggior parte delle squadre deve ancora completare la propria rosa: il calciomercato è entrato nella fase più calda.

La Juventus attende sempre di piazzare il colpo Teun Koopmeiners, ma resta da trovare l’intesa con l’Atalanta. Per i bianconeri rischia di complicarsi anche la pista che porta a Nico Gonzalez mentre spunta l’interesse per Kalulu del Milan. L’Inter intanto torna alla carica per Gudmundsson e punta a giocarsi la carta Arnautovic per convincere il Genoa. La Roma blinda Dybala e in casa Napoli si attende l’accelerata decisiva per Lukaku. Infine nelle prossime ore la Lazio conta di chiudere la trattativa per Boulaye Dia.

LIVE