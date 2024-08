Juve, è addio: ha rescisso il contratto!

Addio alla Juventus, accordo raggiunto per la rescissione del contratto

Il mercato della Juventus è in grandissimo fermento. Il club bianconero sta lavorando per regalare a Thiago Motta un nuovo innesto in difesa e il nome in pole è quello di Pierre Kalulu, con l’accordo con il Milan che è stato già raggiunto.

Oltre alla situazione difensore però, ci sono altri fronti che riguardano la compagine bianconera. Uno su tutti quello della porta. Con l’arrivo di Di Gregorio, Wojciech Szczesny rappresentava ormai un di più nell’organico bianconero. Ecco allora che, a fronte di una cessione che non si è concretizzata, il portiere polacco ha raggiunto l’accordo per la rescissione contrattuale.

Come riferisce Fabrizio Romano, il club e il calciatore avrebbero raggiunto un accordo immediato. Si sta lavorando alla preparazione dei documenti, se tutto andrà per il verso giusto, il portiere polacco lascerà nell’immediato la Juventus con un’importante buonuscita. Il contratto del giocatore sarebbe scaduto nel 2025 e dopo 7 stagioni l’avventura del classe 1990 è destinata a concludersi. Ora non resta da capire quale strada deciderà di intraprendere l’estremo difensore, se restare in Italia (si parlava di un’ipotesi Monza), se scegliere un’avventura estera oppure se, come paventato da ‘Tuttosport’, addirittura smettere con il calcio giocato.