Gudmundsson all’Inter, così Marotta ha ‘fregato’ Fiorentina e Juventus

Gudmundsson all’Inter è un affare ancora possibile, nonostante la trattativa tra Fiorentina e Genoa: l’asso nerazzurro per sparigliare le carte

Il domino aspetta soltanto il primo passo. Il Genoa è alla ricerca del sostituto di Gudmundsson per dare il via libera all’intreccio che potrebbe portare l’islandese alla Fiorentina e di conseguenza Nico Gonzalez alla Juventus.

Un triplo affare che però non è ancora decollato visto che in Liguria non hanno ancora chiuso per un altro esterno offensivo da regalare a Gilardino. In questo periodo di attesa, ecco che l’Inter potrebbe anche tornare in scena e sparigliare le carte. Che ai nerazzurri piaccia Gudmundsson non è una novità: l’esterno rossoblù è stato indicato da tempo come il rinforzo ideale per il reparto offensivo di Inzaghi, l’elemento capace di dare caratteristiche diverse all’attacco nerazzurro.

Un attacco che può contare al momento su Lautaro Martinez, Thuram e il neo-arrivato Taremi come intoccabili, mentre si lavora alla cessione di Correa e si cerca di capire quel che può dare ancora Arnautovic. Proprio l’austriaco potrebbe però diventare l’asso nelle mani di Marotta per arrivare a Gudmundsson.

Calciomercato Inter, Arnautovic per arrivare a Gudmundsson: i dettagli

A parlare nuovamente dell’islandese in ottica Inter è ‘Sky Sport’, raccontando di come da Genova il club rossoblù abbia fatto intendere alle società che vogliono il 27enne che sarà valutata anche l’ipotesi di una o più contropartite.

Ecco allora che l’Inter potrebbe sfruttare la carta Arnautovic: il Genoa ha bisogno di un centravanti per sostituire Retegui passato all’Atalanta e l’ex Bologna potrebbe essere un profilo intrigante per il club ligure. Da valutare la volontà del calciatore di trasferirsi sotto la Lanterna visto che finora ha sempre espresso il desiderio di restare all’Inter anche da quarta punta. Situazione dunque in divenire con i nerazzurri che potrebbero ritornare in corsa per Gudmundsson se non si concretizzerà la trattativa tra Genoa e Fiorentina. Il che avrebbe ripercussioni anche sul trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus.