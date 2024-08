Non solo Kalulu: maxi affare tra Juventus e Milan, altri quattro nomi in ballo

Milan e Juventus potrebbero dar vita a un vero e proprio asse di mercato: in ballo non solo Pierre Kalulu

È delle scorse ore la notizia dell’interessamento della Juventus per Pierre Kalulu, difensore in uscita dal Milan. Quello dell’ex Olympique Lione però potrebbe non essere l’unico nome in ballo tra i due club.

Dopo aver visto sfumare l’arrivo di Jean- Clair Todibo, la Juventus si è fiondata su Pierre Kalulu. Difensore francese classe 2000, è in Italia dal 2020, quando i rossoneri lo prelevarono dal Lione. È stato uno dei protagonisti dello scudetto targato Stefano Pioli, ma ora è tra i sacrificabili in casa Milan. Piace ance all’Atalanta, ma la Juventus vuole fare sul serio. Anzi, la sensazione è che l’affare possa andare in porto nel giro di qualche ora, aprendo un vero e proprio asse di mercato tra Milan e Juventus.

Già, perché dal qui al 31 agosto le due società potrebbero intavolare diverse trattative. Intanto, nelle scorse ore, Cristiano Giuntoli ha trovato l’accordo sia con Pierre Kalulu che con Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. E nelle interlocuzioni per il passaggio in bianconero del difensore classe 2000 sarebbero emersi altri nomi e altre possibilità di mercato.

Calciomercato Juventus, si infiamma l’asse co Milan

Per Pierre Kalulu la Juventus dovrebbe versare nelle casse del Milan 3,5 milioni di euro per il prestito oneroso. Il giocatore – che guadagnerà 2,5 milioni di euro netti a stagione – potrebbe poi essere riscattato per 14 milioni, ma senza obbligo. Nelle prossime ore andranno definiti i dettagli relativi ai bonus e alla percentuale in caso di futura rivendita per poi passare al perfezionamento dell’accordo, ma la sensazione è che l’affare si farà senza grandi complicazioni.

E poi? Poi si parlerà di altro. Già perché nei dialoghi di mercato tra Milan e Juventus potrebbe finire anche Federico Chiesa. L’ex Fiorentina, ormai ai margini del progetto Juventus, non è stato convocato per l’amichevole di domenica in Svezia e sarebbe stato proposto proprio ai rossoneri che per ora non avrebbero dato il via libera. La Juventus chiede 15 milioni di euro per l’esterno azzurro, ma l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio percepito dal classe ’97 che guadagna 5 milioni all’anno e ne chiede più di 6. Per questo motivo il Diavolo non ha approfondito il discorso per Chiesa che spera ancora in una chiamata dalla Premier League, ma col passare delle ore le cose potrebbero cambiare.

L’asse Milano-Torino potrebbe essere quello giusto anche per Weston McKennie: anche il centrocampista statunitense è fuori dai piani di Thiago Motta e l’intenzione della Juventus è di evitare di perderlo a parametro zero. È stato proposto al Milan che a centrocampo spera di chiudere per Fofana, ma anche in questo caso occhio alle possibili evoluzioni di mercato. Oltre a Kalulu, potrebbe lasciare il Milan per sposare il progetto bianconero anche Alexis Saelemaekers, rigenerato al Bologna proprio da Thiago Motta. Profilo emerso già nelle prime settimane di mercato, potrebbe essere una soluzione last minute nel caso in cui la Juventus dovesse fallire gli assalti ai vari Nico Gonzalez, Galeno e Conceicao.

E infine c’è Arek Milik: l’attaccante polacco non ha ancora smaltito del tutto l’ultimo infortunio e la Juventus non lo considera in uscita dato che si tratta della prima e unica alternativa pura a Dusan Vlahovic. Un’offerta importante però potrebbe far cambiare idea alla Juventus e il Milan ha bisogno di un’altra punta.