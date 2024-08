Clamoroso Brescianini, no a Conte: c’è il nerazzurro

Clamorosa svolta nel futuro di Marco Brescianini: niente da fare per Conte, può approdare in nerazzurro

Una svolta di mercato che ha del clamoroso. Che dopo l’ottima stagione a Frosinone, Marco Brescianini fosse destinato a restare in Serie A era apparso abbastanza chiaro, ma ora potrebbe emergere uno scenario clamoroso.

Il centrocampista scuola Milan era ad un passo dal Napoli. L’affare era sul punto di concludersi, soprattutto dopo che il giocatore aveva sostenuto le visite mediche con gli azzurri, ma si è improvvisamente congelato. E ora l’Atalanta sta tentando di inserirsi e di beffare i partenopei. I nerazzurri avevano già parlato con l’agente del ragazzo e sono in cerca di rinforzi in mediana. Il club orobico avrebbe individuato nel centrocampista del Frosinone il nome giusto da regalare a Gasperini, attualmente alle prese con una grande emergenza a centrocampo visto il nodo Koopmeiners e l’infortunio a Sulemana.

Per Brescianini, calcisticamente cresciuto nel Milan, ma nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, l’approdo in nerazzurro rappresenterebbe una sorta di ritorno a casa. Va ricordato come il club rossonero detiene il 50 per cento della futura rivendita del ragazzo. Qualsiasi cifra incasserà il Frosinone, dovrà quindi girarne la metà alla società meneghina.