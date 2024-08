Napoli, stallo Cajuste non blocca Brescianini: a Roma per le visite mediche

Nuovo acquisto per il centrocampo per Antonio Conte: il Napoli chiude l’operazione Brescianini, ora a Roma per visite mediche

Inseguito da mesi, Giovanni Manna chiude finalmente l’operazione Marco Brescianini. Il Napoli batte la concorrenza di Atalanta e Juventus e regala un nuovo centrocampista ad Antonio Conte, che così può rinforzare il reparto.

Ore concitate per il direttore sportivo azzurro, che sta lavorando sul mercato d’entrata e di uscita per rivoluzionare la rosa a disposizione del mister. A seguito del debutto stagionale contro il Modena, Conte ha evidenziato quanto ci sia ancora da lavorare, in campo e fuori. E così le prossime ore saranno decisive per l’uscita di giocatori come Gaetano, Folorunsho (richiesto dalla Lazio), ma anche per acquisti come Neres – chiesta la cessione al Benfica – e Lukaku. Bisognerà sbloccare soprattutto la situazione riguardante Osimhen, ancora tesserato azzurro nonostante non giochi.

Nel frattempo, per la prima giornata di Serie A in programma domenica 18 agosto, il Napoli sta per completare l’operazione Brescianini, attualmente a Roma per eseguire le visite mediche di routine.

Salta Cajuste al Brentford, ma c’è Brescianini

Alle ore 10 circa di questa mattina, Marco Brescianini ha varcato i cancelli di Villa Stuart per svolgere le visite mediche e iniziare la sua nuova avventura da calciatore del Napoli. Dopo una stagione positiva con la maglia del Frosinone, nonostante la retrocessione, arriva uno step successivo da affrontare con determinazione e umiltà.

Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan rinforza il reparto di centrocampo e diventerà il vice-Anguissa, che nella scorsa stagione era un ruolo ricoperto da Cajuste. Proprio lo svedese era quasi certo del passaggio in Inghilterra, ma a seguito delle visite mediche effettuate nella giornata di ieri, il Brentford ha fatto dietrofront: sarebbero stati riscontrati alcuni problemi nel corso della seduta.

Il Napoli ha stretto un accordo con il Frosinone per l’acquisto del cartellino di Brescianini con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 12 milioni. La metà andrà al Milan che possiede il 50% della rivendita del calciatore. L’anno scorso 36 presenze in campionato e quattro gol, giocando centrocampista centrale e mezzala. Si sposerebbe benissimo nel centrocampo a 4. L’annuncio del presidente De Laurentiis, con il consueto tweet di benvenuto, può avvenire nel giro delle prossime 48 ore. Conte avrà a disposizione per la prima giornata di Serie A una nuova pedina di ricambio.