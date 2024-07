DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Pavlovic a Chiesa: gli aggiornamenti del 29 luglio

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutte le news di lunedì 29 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Anche con la partenza delle Olimpiadi di Parigi, l’attenzione degli appassionati di calcio non si sposta dalle notizie di calciomercato, che tengono sempre più banco, a tre settimane dal via della stagione in Serie A.

Entusiasmo alle stelle per lo sbarco a Roma di Soulé: oggi visite mediche e firma per il fantasista argentino proveniente dalla Juventus. I giallorossi non si fermano e continuano a spingere anche per l’arrivo di Dovbyk alla corte di De Rossi. Oltre a Soulé anche Chiesa potrebbe lasciare il club bianconero, con l’attaccante corteggiato soprattutto in Premier League. Il Milan è a un passo dall’ingaggio di Pavlovic: fumata bianca vicina per il difensore serbo. Il neopromosso Como intanto continua a fare la voce grossa e ufficializza Varane. Tutti gli aggiornamenti e le trattative di calciomercato di lunedì 29 luglio.

LIVE