Milan, il Ds apre all’addio: “Ha chiesto la cessione”

Possibile svolta di mercato per il Milan, il Ds apre all’addio del calciatore: “Ha chiesto di essere ceduto”

Sono ore caldissime in casa Milan per quanto riguarda il mercato. Dal possibile innesto di un nuovo portiere dopo l’infortunio di Marco Sportiello, al sempre più vicino arrivo di Pavlovic, con il centrale serbo davvero ad un passo dal Diavolo.

Calda però anche la situazione per quanto riguarda il centrocampo. Il preferito resta sempre Youssouf Fofana, con il Milan che non molla la presa. Il Monaco però continua a sparare alto, ma i monegaschi non possono tirare troppo la corda, sapendo della volontà del centrocampista transalpino di approdare a Milano e del fatto che manchi solo un anno alla scadenza del contratto. Nelle ultime ore però si è parlato però tanto anche di Manu Kuadio Kone, centrocampista franco-ivoriano classe 2001 in forza al Borussia Moenchengladbach e al momento impegnato alle Olimpiadi con la nazionale francese.

Milan, speranza Kone: il Ds apre all’addio del francese

Il giocatore era stato in passato accostato anche alla Juventus, ma anche il Milan lo segue da diverso tempo. A Moncada piaceva già molto sin dai tempi in cui militava nel Tolosa e ora il classe 2001 potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Ad aprire ulteriormente le porte al Diavolo è il Ds del Gladbach. ‘Kicker’ ha ripreso le parole del Direttore Sportivo Roland Virkus. “Manu Kone ci ha detto abbastanza presto che avrebbe voluto lasciare il club, ma non ci sono aggiornamenti” ha affermato il dirigente tedesco. Parole però che sottolineano la volontà del giocatore transalpino, che potrebbe quindi forzare la mano per salutare la società tedesca. E il Milan a quel punto potrebbe approfittarne e provare a lanciare l’assalto al giovane centrocampista, sotto contratto fino al 2026. Vero anche che per ragioni di lista, il club rossonero dovrebbe poi lavorare ad almeno una cessione. In questo senso gli indiziati (Adli su tutti) non mancano.