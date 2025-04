Intrigo Osimhen, la Juve supera tutti: doppia offerta bomba

Il futuro dell’attaccante nigeriano sta rappresentando un rebus clamoroso: l’ultima presa di posizione spariglia le carte. Ecco cosa sta succedendo

Non passa un giorno senza che Victor Osimhen continui ad accendere e a propiziare spifferi e rumours di mercato. Galvanizzato da una stagione al Galatasaray vissuta da autentico protagonista, l’attaccante di proprietà del Napoli tornerà nel capoluogo campano ma solo per poco. Come noto, il DS Manna vorrebbe – sfruttando la clausola rescissoria inserita nel contratto dell’attaccante valida soltanto per l’estera – intavolarne una cessione in tempi celeri.

Rispetto a quanto successo l’anno scorso, quando la telenovela legata al futuro di Osimhen di fatto si chiuse quando al mercato di Serie A erano già stati apposti i titoli di coda, gli Azzurri sono intenzionati a programmare la cessione dell’attaccante con largo anticipo. Del resto, non sono pochi i club di Premier League che in tempi e in modi diversi hanno cominciato ad avviare dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, United e Chelsea in primis.

Il mosaico – però – è molto più complesso e la Juve non ha affatto mollato la presa, anzi. Pallino di Giuntoli da tempi non sospetti, Osimhen rappresenta il sogno di mercato della ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione, a patto però che la compagine di Tudor riesca a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: Giuntoli esce allo scoperto

A tal proposito, per provare a bruciare una concorrenza che si preannuncia comunque molto folta, l’area tecnica della Juventus sarebbe andata ben oltre i primi sondaggi esplorativi, almeno stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia.

Come riferito da Sports Digitale, infatti, sarebbe proprio la Juve il club che – allo stato attuale della situazione – avrebbe fatto recapitare l’offerta più alta sia all’entourage di Osimhen che al Napoli. In quest’ottica, non è inutile ricordare come la clausola da 75 milioni inserita nel contratto dell’attaccante nigeriano in concomitanza dell’ultimo rinnovo sia valida soltanto per l’estero e non per l’Italia. Ecco perché, qualora Cristiano Giuntoli uscisse definitivamente allo scoperto e tentasse un assalto ad Osimhen, sarebbe chiamato a bussare direttamente alla porta del Napoli.

Ad ogni modo, giova ricordare come dalla Spagna negli ultimi giorni abbiano accostato il profilo dell’attaccante anche a Real Madrid e Barcellona che, però, si sarebbero limitate a sondare il terreno. La Juve, invece, non vuole perdere altro tempo. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi concreti sulla vicenda.