Milan, il mercato entra nel vivo: secondo colpo in arrivo per Fonseca

Dopo Alvaro Morata, il Milan chiude per un altro arrivo: grande colpo per il tecnico Paulo Fonseca

Il calciomercato estivo del Milan sta per entrare nel vivo: il club rossonero chiude la seconda trattativa in entrata dopo l’arrivo di Alvaro Morata.

Prende sempre più forma il Milan targato Paulo Fonseca. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata per il reparto avanzato, il club rossonero ha chiuso la trattativa per l’approdo in Italia di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo classe 2001 sarà il secondo rinforzo estivo per il Milan di Paulo Fonseca, attualmente impegnato nella tournée negli Stati Uniti d’America dove ha battuto per 3-2 il Manchester City nelle prime delle tre amichevoli di lusso (prossimi impegni contro Real Madrid e Barcellona).

Nelle scorse ore, i dirigenti del Diavolo hanno chiuso la trattativa per l’approdo al Milan di Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001 che arriverà in Italia dal Salisburgo. Come anticipato da Fabrizio Romano, il Milan verserà circa 18 milioni di euro più bonus nelle casse societarie del Salisburgo per l’arrivo del giocatore cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado.

Calciomercato Milan, è fatta per l’arrivo di Pavlovic

Il difensore classe 2001 si aggregherà alla truppa rossonera nelle prossime ore. Un importante innesto per la squadra di Paulo Fonseca che potrà contare su un giocatore ancora giovane, ma già di comprovata esperienza.

Il giocatore in arrivo dal Salisburgo ha anche preso parte agli ultimi Europei, giocando tutte le partite della Serbia senza mai essere sostituito dal commissario tecnico Dragan Stojkovic in occasione delle sfide contro Inghilterra, Slovenia e Danimarca. Pavlovic è noto per la sua robustezza fisica, il senso della posizione e la capacità di giocare il pallone da dietro, caratteristiche che lo rendono un difensore moderno e che tornerà sicuramente utile al Milan di Paulo Fonseca, anche nell’ambito di un ringiovanimento generale della rosa.

Un giocatore giovane, ma allo stesso tempo già di comprovata esperienza: Strahinja Pavlovic infatti ha giocato già 169 partite tra campionati in Austria, Serbia, Francia, Svizzera e Belgio, collezionando dodici gettoni di presenza anche in Champions League. Una buona notizia per Paulo Fonseca che attende sicuramente altri rinforzi, anche alla luce del grave infortunio rimediato in occasione dell’amichevole col Manchester City da Alessandro Florenzi, il quale rischia concretamente di restare fermo ai box per sei se non addirittura sette mesi.