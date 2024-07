Calciomercato Serie A, da Todibo a Dovbyk: gli aggiornamenti del 28 luglio

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutte le news di domenica 28 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Anche con la partenza delle Olimpiadi di Parigi, l’attenzione degli appassionati di calcio non si sposta dalle notizie di calciomercato, che tengono sempre più banco, a tre settimane dal via della stagione in Serie A.

La Juventus insiste nella sua rivoluzione totale e sogna di concretizzare gli assalti a Todibo e Koopmeiners. L’Inter invece è in consolidamento e presto potrebbe blindare anche Dumfries come già fatto con gli altri big. Il Milan sempre alle prese con le trattative per Pavlovic e Fofana, tra le altre, mentre la Roma è ormai a un passo da Dovbyk. Per il Napoli, spunta l’idea David Neres.

LIVE

09:25 Roma, con l'arrivo di Dovbyk via Abraham La Roma si prepara ad accogliere Dovbyk e, parallelamente, può salutare Abraham. Stando al ‘Corriere dello Sport’, la valutazione dell’inglese è di circa 25 milioni di euro, richiesta minima per la sua cessione.