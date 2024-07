Milan, occhio al colpo a centrocampo: arriva l’offerta da 35 milioni

Il Milan prova ad accelerare sul mercato: parte l’offerta per il nuovo regista della squadra di Paulo Fonseca

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, il Milan prova a chiudere un’altra importante operazione in entrata. Un titolare in arrivo per Fonseca.

L’arrivo di Alvaro Morata rappresenta, allo stato attuale, l’unico acquisto estivo del Milan che necessità però di altri rinforzi. La squadra di Paulo Fonseca, reduce della vittoria per 3-2 nell’amichevole sul Manchester City, ha bisogno di innesti in tutte le zone del campo, anche sulla corsia destra dopo il grave infortunio rimediato da Alessandro Florenzi proprio nel test della tournée in terra statunitense.

Al di là della necessità di intervenire per ingaggiare un nuovo esterno destro, il club rossonero da tempo è sulle tracce di un centrocampista, anche alla luce della possibile partenza di Ismael Bennacer, da tempo al centro di molte voci di mercato. Da questo punto di vista, da tempo le attenzioni del club rossonero sono rivolte a Youssouf Fofana, centrocampista franco-maliano classe ’99 di proprietà del Monaco e legato al club monegasco da un altro anno di contratto. Una situazione che quasi certamente lo spingerà lontano da Monaco, dato che il club francese cercherà di non correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra meno di dodici mesi.

Calciomercato Milan, le ultime sull’affare Fofana

Da tempo i dirigenti del Milan hanno raggiunto l’accordo con il centrocampista franco-maliano e ora c’è da trovare l’intesa col Monaco per la partenza del giocatore, acquistato nel gennaio del 2020 dallo Strasburgo per circa quindici milioni di euro.

Un valore di mercato sensibilmente aumentato in questi ultimi quattro anni e mezzo. Il Milan, infatti, aveva inizialmente messo sul piatto un’offerta da circa 17 milioni di euro, una proposta prontamente rifiutata dai monegaschi che aspettano una cifra più alta per liberare il nazionale francese quando manca meno di un anno alla scadenza del contratto. Il Milan resta fiducioso, ma c’è da fare i conti non solo con le richieste economiche del Monaco, ma anche con la concorrenza di altri club. In particolar modo del West Ham che si sarebbe mosso concretamente mettendo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro, cifra che dovrebbe ‘accontentare’ i dirigenti e la proprietà del Monaco.