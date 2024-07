Milan, infortunio e stagione compromessa: tempi di recupero lunghissimi

Brutte notizie per Paulo Fonseca: il suo giocatore dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico

Inizia con un infortunio serio la stagione del Milan: poche ore dopo la vittoria sul Manchester City, arriva il responso medico.

Arrivano brutte notizie per Paulo Fonseca. Il nuovo allenatore del Milan infatti deve fare già i conti con un lungo stop per uno dei suoi giocatori. Si tratta di Alessandro Florenzi, infortunatosi in occasione dell’amichevole vinta per 3-2 sul Manchester City in terra statunitense. Durante la partita, infatti, il terzino ex Roma è stato costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco a causa di un problema al ginocchio destro.

Il calciatore, dolorante, ha lasciato il terreno di gioco disperato e con le mani tra i capelli. Non una situazione nuova, purtroppo, per il giocatore classe ’91, il quale nel corso della sua carriera è già incappato in infortuni particolarmente seri che lo hanno costretto a restare fermo ai box per molto tempo. E anche in questo caso i tempi di recupero potrebbero essere particolarmente lunghi.

Milan, infortunio per Florenzi in amichevole: il responso

Nelle scorse ore, dopo l’amichevole vinta per 3-2 sul Manchester City (con doppietta di Colombo e gol di Nasti), Alessandro Florenzi è stato sottoposto a una risonanza magnetica e a una successiva valutazione di natura specialistica.

I controlli medici hanno evidenziato la presenza di un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni Alessandro Florenzi tornerà in Italia per essere sottoposto all’operazione. Non una bella notizia per il giocatore ex Roma, il quale potrebbe essere costretto a uno stop particolarmente lungo, anche di circa sei/sette mesi prima di poter tornare a calcare il terreno di gioco.

Una notizia certamente non piacevole, anche in chiave mercato per il Milan. Già, perché con l’infortunio di Alessandro Florenzi ad ora l’unico terzino destro disponibile è Davide Calabria oltre al giovane Bartesaghi, aggregato al Milan Futuro. Possibile, dunque, che il club rossonero corra ai ripari provando ad ingaggiare un laterale destro dato che Alessandro Florenzi tornerà in campo non prima di fine gennaio o addirittura metà febbraio.

Intanto, proseguirà la tournée del Milan negli Stati Uniti d’America: i rossoneri, dopo aver battuto a New York il Manchester City, scenderanno in campo a Chicago il prossimo 31 luglio per affrontare il Real Madrid campione d’Europa. Poi, il 6 agosto, la sfida al Barcellona di Flick.