Milan, dopo l’amichevole l’annuncio a sorpresa sul mercato

Il Milan sorride in amichevole per la vittoria per 3-2 contro il Manchester City, arriva anche un annuncio inatteso di mercato

Il Milan inaugura al meglio la tournée negli Stati Uniti, battendo per 3-2 il Manchester City in amichevole. Successo prestigioso, quello contro i campioni d’Inghilterra, siglato dalla doppietta di Colombo e dalla rete di Nasti. Non solo i giovani attaccanti rossoneri in spolvero, ma anche altri giocatori nella squadra di Fonseca, che ha raccolto buone indicazioni.

E’ stato proprio il tecnico portoghese, alla fine della partita, a rilasciare dichiarazioni che in qualche modo hanno spiazzato tutti, sulla situazione di mercato di un calciatore rossonero che sembrava destinato ad andare via. E che invece, approfittando del gradimento dell’allenatore, potrebbe anche rimanere. “Saelemaekers mi piace molto, ha qualità – ha spiegato – Può ricoprire diverse posizioni, a qualsiasi allenatore farebbe comodo. Mi piacerebbe tenerlo in rosa”.

Per il belga, dunque, si aprono a sorpresa nuovi scenari. La società potrebbe anche tenere in considerazione il parere dell’allenatore e togliere il giocatore dal mercato.