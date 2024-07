Roma, Ghisolfi a Fiumicino per Soulé e i tifosi impazziscono per il ds. Poi la reazione su Dovbyk | VIDEO CM.IT

A Fiumicino è festa grande nell’attesa dell’arrivo di Matias Soulé, con circa 200 tifosi a cantare per l’argentino. Ma intorno alle 21 la sorpresa è stata l’arrivo del ds Florent Ghisolfi, passato anche in mezzo ai tifosi che lo hanno letteralmente preso d’assalto, sommerso dall’affetto dei sostenitori giallorossi per il colpo Soulé e quello che può arrivare a breve. “Portaci Dovbyk”, gli gridano in continuazione. E lui sorride, si lascia scappare un cenno.