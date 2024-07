Svolta dopo l’infortunio: il Milan ha scelto il prossimo colpo

Cambia il mercato del Milan dopo i problemi fisici accusati dai giocatori rossoneri: ecco il colpo all’improvviso per ovviare all’infortunio

Un Milan ancora fermo all’acquisto del solo Morata deve necessariamente accelerare sul mercato, anche per le necessità derivanti dagli ultimi avvenimenti. La tournée negli Stati Uniti è iniziata per il sorriso per quanto concerne i risultati sul campo, con la vittoria contro il Manchester City, ma Fonseca, d’altro canto, ha dovuto incassare due brutte notizie. Vale a dire, quelle degli infortuni molto seri di Florenzi e di Sportiello.

Ancora una volta, guai al ginocchio per lo sfortunatissimo laterale, all’ennesimo stop in carriera di questo tipo. Non è andata granché bene, anzi, nemmeno a Sportiello, che ha accusato un trauma alla mano sinistra che lo terrà fuori per almeno due mesi. Motivo per il quale, alle spalle di Maignan, bisogna correre ai ripari quanto prima e acquistare subito un giocatore pronto. Secondo ‘Sky Sport’, i rossoneri avrebbero sondato il terreno per Simone Scuffet, portiere del Cagliari, che avrebbe dato primi segnali di apertura all’idea di trasferirsi in rossonero e fare da secondo a Maignan. Trattativa da seguire con attenzione nel suo evolversi nelle prossime ore.