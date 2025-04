Serie A: Gasperini nuovo tecnico, già chiuso il primo colpo

Il futuro del tecnico piemontese è pronto per essere scritto. E con lui per la big italiana potrebbe arrivare un colpo a sorpresa: i dettagli

L’Atalanta e Gasperini si sono dati appuntamento a fine stagione per parlare del futuro, ma il loro destino sembra essere praticamente scritto. Con un contratto in scadenza nel 2026 e la voglia praticamente di non rinnovare del tecnico piemontese sembra davvero molto difficile pensare ad un matrimonio che proseguirà insieme. Per questo motivo le voci sul futuro dell’allenatore si fanno sempre più insistenti.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, una big italiana avrebbe messo Gasperini in pole position per la panchina e questo consentirebbe anche di poter chiudere un colpo importante nel prossimo calciomercato. Sappiamo come il tecnico piemontese ha dei giocatori chiave e quindi un tentativo non è assolutamente da escludere. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro e quali saranno le scelte sia da parte dei diretti interessati e della stessa squadra.

Calciomercato: arriva con Gasperini, i dettagli

Gasperini e l’Atalanta potranno dirsi addio al termine della stagione. Al momento non c’è nulla di certo considerato che per il momento c’è un campionato da chiudere e, quindi, solo dopo si ragionerà con attenzione sul futuro. Come spiegato in precedenza, è possibile a giugno un incontro fra il tecnico piemontese e Percassi per prendere una decisione definitiva. Ma la scelta di non rinnovare dovrebbe portare ad una separazione.

Stando al quotidiano torinese, la Juventus potrebbe optare per Gasperini in panchina. Per il tecnico piemontese sarebbe un ritorno a casa visto che è cresciuto nel settore giovanile bianconero da allenatore. E con lui non è da escludere che si possa puntare su un giocatore dell’Atalanta. Il calciatore piace davvero tanto e vedremo se ci sarà la possibilità di arrivare al via libera.

Gasperini, infatti, potrebbe chiedere alla Juventus di portare in bianconero Hien nel prossimo calciomercato. La Vecchia Signora ha dimostrato di avere difficoltà in difesa e per questo motivo il centrale rappresenta un profilo importante per alzare ancora di più il livello.

Mercato Juve: Gasperini e Hien insieme?

Gasperini e Hien potrebbero rappresentare una coppia per la Juventus nel prossimo calciomercato. Al momento siamo semplicemente nel campo delle indiscrezioni visto che la volontà dei diretti interessati è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Al termine dell’anno i diretti interessati ragioneranno sul proprio futuro e vedremo se la Juventus riuscirà a chiudere il doppio colpo di calciomercato Gasperini-Hien.