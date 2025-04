La Juve cambia ancora allenatore: hanno scelto Conte

Le ultime sul futuro della panchina bianconera all’indomani della pesante sconfitta in casa del Parma

La sconfitta di Parma rimette tutto in discussione. La qualificazione in Champions e, di conseguenza, la conferma in panchina di Igor Tudor.

Una conferma arrivata prima della partita, ma il problema per il croato è che arrivata da Cristiano Giuntoli, cioè dallo stesso che aveva confermato prima Allegri e poi Thiago Motta. Motivo per cui Tudor non può certo dormire sonni tranquilli, così come di avere la certezza di restare a Torino anche qualora riuscisse ad arrivare tra le prime quattro.

Spesso e volentieri tutto cambia affinché nulla cambi, ma a fine stagione qualcosa di grosso, inteso come rivoluzione societaria ancor prima che tecnica, potrebbe davvero accadere alla Continassa. Rimanendo alla questione allenatore, Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X “su chi dovrebbero puntare i bianconeri in panchina per la prossima stagione?”. Quattro le opzioni messe in campo, la meno votata – manco a farlo apposta – è stata la “Conferma di Tudor”.

Juve, un altro allenatore per ripartire: i tifosi votano Conte

È evidente come la sconfitta col Parma non è stata per nulla digerita dagli juventini, non entusiasmati dal possibile arrivo di Pioli. Il tecnico parmense ha preso poco di più di Tudor, esattamente il 16,3%.

Per far tornare l’entusiasmo a Torino, sponda bianconera, serve un altro grande ex. Non Gasperini, che ha preso il 18,4% dei voti, ma Antonio Conte. L’ex capitano, attuale allenatore del Napoli, ha stravinto il sondaggio di CM.IT con il 51%.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Tonfo della #Juventus a Parma a primo KO della gestione #Tudor. La corsa Champions si complica: su chi dovrebbero puntare i bianconeri in panchina per la prossima stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 24, 2025

Più della metà dei nostri followers, perlomeno di quelli che hanno votato, vede nella figura di Conte quella ideale per iniziare un nuovo ciclo e mettersi alle spalle le ultime fallimentari stagioni.