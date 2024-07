Accordo raggiunto, per 42 milioni va dal Milan ai bianconeri

L’affare viene dato vicino alla definizione totale con l’accordo con il calciatore che ci sarebbe già: per 42 milioni lascia il Milan

Il Milan ha piazzato il secondo colpo di mercato. Pavlovic è sbarcato in Italia e presto diventerà un nuovo calciatore rossonero: il difensore arriva per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro tra parte fissa (18 milioni) e bonus (2 milioni) e andrà a guadagnare 1,6-1,8 milioni di euro come da accordo trovato da tempo.

Oltre al calciomercato in entrata però, tiene banco anche quello in uscita e un calciatore potrebbe presto lasciare il Milan per trasferirsi in bianconero. Il Newcastle, infatti, è sempre più vicino a Thiaw, centrale tedesco che potrebbe sbarcare in Premier League per una cifra di circa 42 milioni di euro. Stando a quanto riportato da ‘Hitc’, i Magpies hanno già un accordo totale con il calciatore e sono vicini a perfezionare quello con il Milan.

Milan, sì alla cessione di Thiaw: le cifre

I rossoneri avrebbero dato la disponibilità alla cessione di Thiaw, dopo che il Newcastle aveva fatto un tentativo anche per Tomori. Se per l’ex Chelsea non c’è stato nulla da fare, il club inglese avrebbe trovato l’apertura rossonera per il 22enne ex Schalke, arrivato due estati fa per meno di 9 milioni di euro.

Ora nelle casse del Milan potrebbero entrare oltre quattro volte la cifra investita nel 2022, considerando anche i bonus dell’affare. Una trattativa che in Inghilterra danno per avviata alla conclusione, con l’accordo totale tra Newcastle e giocatore e quello con il Milan in fase avanzata.