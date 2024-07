Duello in Serie A per Cuadrado: l’esterno colombiano arriva da svincolato

Il mercato della Serie A guarda ancora agli svincolati. Dopo lo scudetto con l’Inter, nuova pista per il colombiano Cuadrado

Una sola stagione con la maglia dell’Inter. Certo non una stagione qualunque, ma quella dello scudetto della seconda stella. Juan Cuadrado di certo non ha lasciato il segno sul tricolore, tanto che i nerazzurri hanno deciso di non prolungargli il contratto.

Dopo un discreto avvio di stagione, con Inzaghi che lo inseriva spesso in corsa al posto di Dumfries, l’esterno destro è stato fermato ancora una volta da un infortunio che rischiava di fargli chiudere la carriera. Ma a 36 anni Cuadrado non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ed è in cerca di un nuovo club. Magari ancora in Serie A, dove ha trascorso gran parte della sua carriera se si eccettua una stagione in Premier League con il Chelsea e dove sbarcò per la prima volta nel lontano 2009 per vestire la maglia dell’Udinese. Proprio il club friulano, stando a quanto si legge sul portale ‘interlive.it’, sarebbe una delle due squadra interessate al colombiano insieme al Lecce (altra maglia vestita per una stagione in prestito, ndr). Due formazioni che partono con l’obiettivo di centrare la salvezza e a cui potrebbe far comodo l’esperienza di Cuadrado. Attese novità nelle prossime settimane.