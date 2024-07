Il ‘Condor’ Galliani spiazza tutti: il Monza riparte da Navas tra i pali | CM.IT

Colpo di scena al Monza: saltato Gollini, sarà Keylor Navas l’erede di Di Gregorio nello scacchiere biancorosso

Ancora un colpo di scena nella telenovela sul nuovo portiere del Monza ed erede di Di Gregorio, accasatosi alla Juventus.

Dai bianconeri resterà un sogno Szczesny, fuori portata a livello d’ingaggio per il club brianzolo. Adriano Galliani ha così accelerato la scorsa settimana prima per Silvestri e poi Gollini, senza trovare però alla fine l’intesa né con il portiere in forza all’Udinese né con l’estremo difensore dell’Atalanta. Soprattutto con quest’ultimo l’accordo sembrava a un passo, prima del dietrofront e della nuova mossa a sorpresa del ‘Condor’ Galliani. Il Ceo del Monza, che domani festeggerà 80 anni, spiazzando tutti ha virato su Keylor Navas e chiuso in poche ore l’ingaggio dell’esperto nazionale del Costa Rica come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Monza, Szczesny resta un sogno: Galliani chiude per Keylor Navas

L’ex Real Madrid, che in bacheca vanta tre Champions League a difesa della porta dei ‘Blancos’, sbarcherà martedì a Milano per le consuete visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

La macchina organizzativa del Monza si è messa in moto, con Navas che a metà settimana svolgerà l’iter medico e successivamente sarà annunciato dalla compagine biancorossa. Da limare gli ultimi dettagli sull’ingaggio del costaricano, che arriva da svincolato dopo la fine dell’avventura al Paris Saint-Germain. Per il classe ‘86 è pronto un contratto annuale con opzione legata alla salvezza della squadra di Nesta. Adesso non ci sono più dubbi: il Monza riparte da Navas per il dopo Di Gregorio.