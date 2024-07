Confronto Chiesa-Thiago Motta: la decisione della Juve spiazza i tifosi

Tiene banco il futuro di Federico Chiesa alla Juventus: le mosse di Giuntoli e di Thiago Motta sul numero sette bianconero

La Juventus si ritroverà alla Continassa questa mattina dopo il weekend libero concesso da Thiago Motta al ritorno dal ritiro in Germania.

Il brutto scivolone contro il Norimberga è alle spalle e servirà al nuovo allenatore per tenere alta l’attenzione e lavorare al meglio per farsi trovare pronti per l’inizio del campionato. Domani Thiago Motta ritroverà i brasiliani e il nuovo acquisto Douglas Luiz, oltre al baby Yildiz per gli allenamenti nel quartier generale bianconero. Chi è rientrato da qualche giorno è invece Federico Chiesa, atteso dal confronto con il nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’ alla Continassa. L’ex Bologna – nelle prime dichiarazioni dal suo arrivo in panchina – non si è voluto sbilanciare sul futuro dell’attaccante che rimane comunque un rebus sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, Chiesa tra Premier e una sorprendente conferma: il futuro resta un rebus

Il rinnovo del contratto in scadenza solamente tra un anno è sempre lontano, mentre il suo entourage sonda le piste inglesi e l’interesse dalla Premier League.

Chelsea, Tottenham, Newcastle e Manchester United hanno chiesto informazioni su Chiesa, che la Juve valuta intorno ai 25 milioni di euro. Più lontana la pista Napoli e un ipotetico scambio con Raspadori, quest’ultimo profilo apprezzato da Thiago Motta nella casella di vice Vlahovic. Sfumata invece ormai la pista Roma dell’estimatore De Rossi, che alla fine insieme alla dirigenza giallorossa hanno preferito puntare sul più giovane Soulé. Intanto Chiesa oggi si confronterà con Thiago Motta e si allenerà regolarmente in gruppo a differenza degli altri giocatori che restano fuori dal progetto di Giuntoli e della dirigenza della ‘Vecchia Signora’. L’ex Fiorentina svolgerà anche la parte tattica con il gruppo di Thiago Motta e cercherà di far cambiare idea al nuovo allenatore.

La partita rimane aperta sul destino del numero sette, con il Dt Giuntoli che continua comunque a spingere per la cessione e incassare così un prezioso tesoretto per completare la rosa bianconera.