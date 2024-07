Milan, secondo colpo dopo Morata: Pavlovic è arrivato in città

Milan, Pavlovic è atterrato in città: in arrivo il secondo colpo per il club rossonero dopo Morata

In casa Milan è sempre più vicina l’ufficialità del secondo colpo. Dopo Alvaro Morata, il club rossonero è pronto ad ufficializzare l’arrivo di Strahinja Pavlovic.

Il difensore serbo, classe 2001, è pronto ad approdare in rossonero. Manca solo l’ufficialità che arriverà dopo le visite mediche. Visite che Pavlovic sosterrà domattina, visto che il serbo è arrivato in città in serata. Il serbo è atterrato in città. Arriva dal Salisburgo per una cifra intorno ai 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il difensore è quindi pronto ad iniziare la nuova avventura rossonera. Come detto, nella giornata di martedì il serbo effettuerà le visite mediche di rito, prima di unirsi ufficialmente ai nuovi compagni e a Paulo Fonseca.