Ultima partita da titolare con l’Inter: valigie pronte e nuova cessione | CM.IT

Non solo Valentin Carboni, diretto al Marsiglia: trattativa indirizzata e cessione stavolta a titolo definitivo in casa Inter

Settimana importante sul fronte cessioni per l’Inter, che sta cercando di liberare spazio e creare le premesse per arricchire ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi.

Non è un mistero che Correa sia fuori dal progetto nerazzurro, anche se rimane complicata la cessione dell’esubero argentino che non è stato riscattato dal Marsiglia. Le piste turche e arabe non stuzzicano più di tanto il ‘Tucu’ mentre per costi e ingaggio è al momento tutta in salita la possibilità di un ritorno alla Lazio. L’Inter pensa così a un’eventuale rescissione del contratto e cerca una sistemazione inoltre per Arnautovic, con l’intento di liberare una casella nel rooster offensivo di Inzaghi per Gudmundsson. L’islandese, al netto dei vicende extracampo, è sempre l’oggetto dei desideri dell’allenatore piacentino per completare l’attacco dei campioni d’Italia insieme a capitan Lautaro Martinez, Thuram e al nuovo acquisto Taremi che si è subito inserito nel migliore dei modi.

Calciomercato Inter, ci siamo per il ritorno di Agoume al Siviglia: cifre e formula dell’affare

Meno impervie invece le uscite di altri giocatori destinati presto a lasciare Appiano Gentile e che non rientrano nei piani della dirigenza e di Inzaghi.

Per Valentin Carboni si è optato per un nuovo prestito, con l’Inter e il Marsiglia che entro questa settimana puntano a chiudere l’accordo per la cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto. Il club campione d’Italia manterrà così il controllo sul gioiello argentino. Satriano può tornare invece al Brest, stavolta a titolo definitivo, con l’attaccante uruguaiano che deve però sciogliere le riserve sulla destinazione francese. Chi invece non ha dubbi è Lucien Agoume, che sta spingendo per accasarsi nuovamente al Siviglia dopo il prestito della passata stagione. Gli andalusi erano ritornati sotto a inizio mese sul centrocampista classe 2002, dopo il mancato riscatto (che era fissato a 8 milioni) delle scorse settimane. La trattativa – come raccolto da Calciomercato.it – è ben indirizzata e le parti in causa stanno cercando di trovare gli incastri giusti per arrivare alla fumata bianca e accontentare il giocatore. Operazione a titolo definitivo con l’Inter che punta a incassare 3-4 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.

Agoume ha giocato da titolare le prime tre amichevoli stagionali dei nerazzurri ed è stato anche utilizzato da centrale difensivo da Inzaghi nell’ultimo test di Cesena, che ha visto i campioni d’Italia superare con un rotondo 3-0 il Las Palmas. Il 22enne francese ha un contratto in scadenza il prossimo anno ed è destinato stavolta a lasciare a titolo definitivo Milano e l’Inter.