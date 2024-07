Fonseca può esultare: tesoretto da 40 milioni e doppio colpo Milan

Il Milan nuovamente a segno sul mercato dopo Morata: in arrivo il doppio colpo per Fonseca. Cessione e tesoretto da 40 milioni per le operazioni in entrata

Il Milan porta a termine il lungo inseguimento. Ci siamo ormai per il rinforzo nel settore difensivo per Fonseca: Strahinja Pavlovic è virtualmente un nuovo difensore rossonero.

Il ‘Diavolo’ ha trovato nelle scorse ore l’accordo con il Salisburgo per l’arrivo alla corte di Fonseca del 23enne centrale serbo. Da sistemare gli ultimi dettagli tra le due società, prima della fumata bianca definitiva. Pavlovic nei prossimi giorni sarà a Milano per le consuete visite mediche e la firma sul contratto quinquennale con la società rossonera. Operazione da 20 milioni di euro, con il Salisburgo che ha abbassato le preteste rispetto alle richieste iniziali. Pavlovic presto sbarcherà in Italia e potrebbe essere seguito da Emerson Royal, l’altro obiettivo sensibile per la difesa del nuovo tecnico Fonseca.

Calciomercato Milan, Emerson dopo Pavlovic: decisivo l’addio di Thiaw

Una necessità diventata ancora più impellente, considerando il grave infortunio al ginocchio di Florenzi che costringerà il jolly ex Roma a uno stop di almeno sei mesi.

Moncada e la dirigenza milanista sono in pressing per incassare il semaforo verde dal Tottenham e c’è fiducia per la chiusura già entro questa settimana della trattativa. Decisivo sarà il prossimo vertice con gli inglesi, con il Milan che punta a chiudere l’affare non andando oltre i 15 milioni di euro. Spesa complessiva tra Pavlovic ed Emerson da circa 35 milioni, con i due difensori che andranno ad aggiungersi così al colpo Morata in attacco. Il ‘Diavolo’ punta a incassare un prezioso tesoretto dalla cessione di Thiaw per finanziare i rinforzi in difesa: il tedesco resta in uscita e i rossoneri attendono un rilancio vicino ai 40 milioni di euro da parte del Newcastle.