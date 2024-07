DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Morata a Soulé: gli aggiornamenti del 15 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 15 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Tra ritiri precampionato e il calciomercato in corso, è un mese di luglio intenso per le squadre della Serie A 2024/2025 anche senza scendere ancora in campo. Anche oggi, una giornata in cui seguiremo con interesse le tante notizie e i rumors sulle varie trattative.

Morata trionfa con la Spagna all’Europeo in Germania nella finale contro l’Inghilterra e resta il prescelto del Milan per il nuovo attacco di Fonseca. Prossimi giorni giorni decisivi per l’attaccante dell’Atletico Madrid, che potrebbe firmare un quadriennale da circa 5 milioni a stagione. La Juve spinge per Koopmeiners ma prima deve monetizzare: la Roma, dopo Chiesa, corteggia anche Soulé. L’Inter invece deve completare la rosa di Simone Inzaghi: c’è Cabal in prima fila per la difesa nerazzurra. I campioni d’Italia seguono anche Hermoso che però si avvicina al Napoli. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti di oggi lunedì 15 luglio.

