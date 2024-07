Weah prova a conquistarsi la Juve: le prossime tappe | CM.IT

Timothy Weah aspetta la Juventus, provando a convincere Thiago Motta della sua permanenza: le ultime di Calciomercato.it

Alla Continassa risuonano le urla di Colinet, che incalza i giocatori durante gli allenamenti al grido di “non c’è più riposo”. Thiago Motta in questi primi giorni in bianconero sta scoprendo alcuni dei calciatori che avrà a disposizione per la prossima stagione, mentre attende di avere con sé anche i tanti nazionali che ora si stanno concedendo qualche giorno di vacanza. Tra questi, c’è anche Timothy Weah.

Sulle pagine di Calciomercato.it, già nelle scorse settimane, vi avevamo raccontato quali sono le speranze e gli obiettivi del figlio d’arte in vista della nuova stagione calcistica. La Copa America con gli Stati Uniti non è andata nel migliore dei modi, con un suo comportamento antisportivo che gli è valso il cartellino rosso che gli è costato il resto del torneo. Dalle partite con gli USA, però, si possono raccogliere comunque dei segnali significativi: Weah è stato utilizzato nel tridente offensivo, mettendo in mostra le proprie qualità in fase d’attacco e avendo meno compiti difensivi. Questa è la traccia da seguire per il futuro.

Weah aspetta l’incontro con Thiago Motta: poi deciderà la Juve | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non c’è ancora stato un confronto tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Timothy Weah: la data fissata per questo meeting è quella del rientro del calciatore dalle vacanze.

Quello sarà un momento cruciale, tecnico prima che economico. Il primo confronto diretto tra il giocatore e Thiago Motta sarà determinante per comprendere quale sarà il futuro dell’americano: se il tecnico italobrasiliano avrà in mente per lui un ruolo più offensivo rispetto a quello che ha ricoperto con Massimiliano Allegri (cosa altamente probabile), allora Weah potrebbe anche restare in bianconero ed essere utile alla causa. Se, invece, non dovesse esserci un feeling con Motta, allora si prenderà la strada del mercato. Va aggiunto, per completezza, che Thiago Motta e tutto il suo staff hanno già avuto il figlio d’arte in quel di Parigi, quando allenavano il Paris Saint-Germain Under-19 e quando Weah non era altro che un giovane di belle speranze. Il suo futuro, ora, è tutto da scrivere.