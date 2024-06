Weah brilla in Copa America e aspetta la Juve: decide tutto Thiago Motta | CM.IT

Il futuro di Timothy Weah è ancora incerto, intanto il figlio d’arte brilla con gli Stati Uniti: l’ultima parola spetta a Thiago Motta

Nell’ultimo anno c’è stato un Timothy Weah in bianconero e un altro con la maglia a stelle e strisce. E non è di certo un caso. Con la nazionale americana, infatti, il figlio d’arte ricopre un ruolo più offensivo -più precisamente nel tridente del 4-3-3- rispetto a quanto gli era richiesto da Allegri a Torino.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Weah vorrebbe restare alla Juventus anche nella prossima stagione, ma ricoprendo una posizione più congeniale alle sue caratteristiche. Un passaggio per cui sarà decisiva la volontà di Thiago Motta, che dovrà decidere se puntare sull’americano e soprattutto come utilizzarlo nella sua scacchiera bianconera. La speranza di Timothy è quella di essere utilizzato in maniera simile a come viene fatto da Gregg Berhalter, il commissario tecnico degli Stati Uniti.

Weah aspetta la Juve e si mette in mostra con gli Stati Uniti | CM.IT

La partita d’esordio della Copa America degli USA contro la Bolivia è terminata sul risultato di 2-0 per gli americani e Weah si è reso protagonista di un’ottima gara. Dopo soli 3 minuti è dal suo passaggio che è nata l’azione del gol di Pulisic che ha aperto le marcature.

Il figlio d’arte in questo momento è totalmente concentrato sulla manifestazione con cui è impegnata la sua nazionale, per questo il suo futuro verrà determinato solamente al termine dell’avventura degli Stati Uniti in Copa America. Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non è ancora avvenuto un incontro tra la Juventus e l’entourage di Weah per definirne il futuro. Thiago Motta conosce il giocatore, avendolo già allenato ai tempi dell’Under 19 del Paris Saint-Germain, e sarà lui ad avere l’ultima parola sul destino del figlio d’arte. Timothy Weah aspetta la Juve con la speranza di poter essere, per dirla alla Stanis La Rochelle, molto più americano.