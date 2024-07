Morata al Milan: c’è l’annuncio ufficiale

Arriva l’annuncio ufficiale che non lascia più dubbi sul trasferimento di Alvaro Morata al Milan. E’ davvero tutto fatto: il punto della situazione

Alvaro Morata al Milan è solo questione di ore. L’attaccante spagnolo ha detto sì al club rossonero e ben presto diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Diavolo.

Le dichiarazioni rilasciate a Tele Cinco, dal numero uno dell‘Atletico Madrid, Enrique Cerezo, non lasciano davvero dubbi: “Morata va al Milan? Sembra di sì. All’Atletico chi vuole restare, resta. Chi non vuole restare, poi se ne va. Ci dà fastidio perché Alvaro è un giocatore fantastico e una persona magnifica”.

Stavolta, dunque, non ci saranno sorprese, con i tifosi del Milan, che potranno finalmente godersi il primo acquisto dell’estate. Nelle prossime ore verrà finalizzato l’accordo, ma come raccontiamo da giorni, è davvero tutto apparecchiato con il giocatore che ha deciso di sposare il progetto rossonero, a circa cinque milioni di euro netti a stagione, per quattro anni. Morata sarà al centro del villaggio, sarà l’attaccante di riferimento del Diavolo, andando a completare il tridente titolare con Rafa Leao e Christian Pulisic. Ma il capitano della Furie Rosse, andando a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, lo farà anche fuori dal campo, ricoprendo un ruolo chiave all’interno dello spogliatoio.

Milan, via al mercato: si parte da Morata

Il Milan aveva bisogno di un numero nove, ma allo stesso di un calciatore di esperienza, che potesse dare una mano ai giovani che continuano ad avere necessità di una guida. Ibrahimovic così non ha avuto dubbi ed è sceso in campo personalmente per convincere Alvaro Morata a diventare il leader del Milan. Una responsabilità importante, ma lo spagnolo agli Europei ha dimostrato di saper ricoprire questo ruolo così delicato.

Ora il Milan, archiviato l’affare Morata, potrà pensare agli altri colpi da mettere a segno. Sì perché il Diavolo non si fermerà certamente allo spagnolo. E’ entrata nel vivo la trattativa per Pavlovic, che ha accettato la proposta da 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione, messa sul tavolo dal Milan. Ora serve trovare l’accordo con il Salisburgo proprietario del suo cartellino e Furlani si augura di poter chiudere per una ventina di milioni di euro. Cifra questa che il Diavolo non vorrebbe superare per Fofana. Anche in questo caso i rossoneri hanno strappato il sì del giocatore, ma senza il via libera del Monaco, la fumata bianca non può chiaramente arriva.