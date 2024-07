Lotito contro Juventus e Napoli per Greenwood: “Sono terrorizzati”

Claudio Lotito vuole consegnare Mason Greenwood a Baroni e ai tifosi della Lazio, ma accusa Napoli e Juventus: la situazione

Una delle società che in questo inizio di mercato ha abbassato maggiormente gli entusiasmi dei tifosi e che non sta raccogliendo grandi consensi è la Lazio di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste non è certo un tipo che si fa condizionare dalle critiche e, ancora una volta, ha voluto ribadire la massima convinzione nei propri piani.

Lo ha fatto ai microfoni de Il Messaggero, dove ha commentato la situazione di uno degli obiettivi principali della sua campagna di rafforzamento sul mercato: Mason Greenwood. Claudio Lotito, sull’esterno offensivo di proprietà del Manchester United, ha dichiarato: “Ho offerto 25 milioni più il 50% della rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare un’azione di disturbo”. Il messaggio del patron biancoceleste ha dei destinatari piuttosto chiari: ecco di chi si tratta.

Lotito attacca Juve e Napoli: “Vogliono farci saltare Greenwood”

Il presidente Lotito ha puntato il dito contro due società per le difficoltà che sta avendo nel concludere l’affare Greenwood: “Dopo la Juventus, il Napoli. Sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto”.

Le parole del presidente della Lazio sono state piuttosto chiare, così come la volontà del club capitolino di aggiudicarsi l’inglese classe 2002 che nella scorsa stagione ha brillato con il Girona. Le prossime mosse della Lazio saranno quelle di un nuovo incontro con lo United e con l’entourage del giocatore per l’affondo decisivo. Lotito crede fortemente nelle qualità del giocatore e non sembra essere preoccupato dalla situazione extra-campo che ne ha compromesso la permanenza al Manchester United. Vedremo se arriveranno nuove azioni di disturbo da parte di Juventus, Napoli o altri club italiani.