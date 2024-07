Assist alla Roma, Ghisolfi non molla En-Nesyri | CM.IT

En-Nesyri resta il primo nome per l’attacco della Roma di Daniele De Rossi: le ultime sulla trattativa

La Roma non cambia idea su En-Nesyri. Ad oggi l’attaccante marocchino si conferma la prima scelta per l’attacco di De Rossi, che in vista della prossima stagione sarà profondamente rinnovato.

Certo, l’operazione resta ancora molto complessa considerando le perplessità e le richieste dell’attaccante determinato, come raccontato, a strappare un ingaggio importante anche in virtù della vicina scadenza (2025). Lo stesso Siviglia al momento mantiene il punto, ribadendo la richiesta di 20 milioni di euro, ma la Roma ci proverà ancora: eccome se ci proverà. Almeno fino a quando non arriverà un no secco del giocatore che, di fatto, non si è ancora legato al Fenerbahce o ad un club arabo.

Calciomercato Roma, rivale in meno per En-Nesyry: le ultime CM.IT

A tal proposito aggiungiamo che la società saudita interessata alle prestazioni di En-Nesyry ha puntato Aubameyang, quindi si tratta di una concorrente in meno per il ds Ghisolfi. Fonti vicine alla società iberica, interpellate da Calciomercato.it, confermano poi un elemento importante: per il suo fascino e per il calore dei tifosi, la Roma potrebbe rappresentare una destinazione interessante per il giocatore, soprattutto se l’offerta per l’ingaggio sarà vicina alla sua richieste.

Di quanto? Lui punta a cifre molto importanti, con la Roma orientata ad una proposta sui 3,5 milioni di euro a stagione. Infine, fronte Siviglia c’è da sottolineare come club e calciatore hanno interrotto da tempo ogni discorso sul rinnovo.