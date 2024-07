Roma, contatti continui col Siviglia per En-Nesyri: ecco gli ostacoli | CM.IT

La Roma vuole accelerare sul fronte attaccante e sta lavorando su En-Nesyri col Siviglia: il giocatore piace e i giallorossi valutano i costi. Ma l’operazione non è facile

I giorni delle punte. Il Milan è infatti avanti nell’operazione Morata, che potrebbe arrivare già la prossima settimana per le visite con i rossoneri, e lavora al colpo Abraham. Il Napoli cerca di capire intanto il futuro di Osimhen, in uscita ma molto costoso per via della clausola, con Lukaku sempre in contatto con Conte. Allo stesso modo, la Roma è a caccia dell’attaccante titolare dopo i tanti nomi circolati.

Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Sorloth, ma ora la pista calda porta al Siviglia, dove gioca Youssef En-Nesyri. Il marocchino classe ’97 piace molto ai giallorossi che continuano la sfida col Fenerbache di Mourinho. La Roma lavora col Siviglia, come risulta a Calciomercato.it i contatti sono continui sia col club che con lo stesso calciatore che chiede un ingaggio comunque importante. Lo stesso giocatore marocchino ha già mostrato interesse per la destinazione capitolina, chiedendo anche informazioni sulla squadra di De Rossi, ma non sarà facile convincerlo a scegliere la formazione capitolina. Il goleador ha infatti un carattere molto particolare, sta bene a Siviglia e partirebbe solo di fronte a un progetto tecnico importante e in un club grande, in una bella città. Poi c’è il nodo relativo al prezzo del cartellino, che si aggira sui 20 milioni di euro. Anche se il Fenerbahce come detto non molla e resta alla finestra, insieme alle offerte arabe che inevitabilmente intrigano il marocchino. En-Nesyri viene dall’ennesima ottima stagione, con ben 16 gol in 33 partite di campionato, 20 in 42 presenze totali, e ha il contratto in scadenza 2025.