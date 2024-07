Calciomercato Serie A, da Thuram a Osimhen: gli aggiornamenti del 10 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 10 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri estivi ormai partiti in queste ore in vista dello ‘start’ previsto il 17 agosto.

Dopo Ciro Immobile, destinato al Besiktas, anche Victor Osimhen potrebbe lasciare il campionato di Serie A: l’attaccante nigeriano resta nel mirino di diversi club di Premier League. La Juventus, che nelle scorse ore ha accolto Khephren Thuram, deve risolvere la questione relativa al futuro di Federico Chiesa, con l’operazione Koopmeiners sempre sullo sfondo. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di mercoledì 10 luglio su Calciomercato.it.

LIVE