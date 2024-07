Blitz nella sede dell’Inter: sul tavolo non c’è solo la firma di Taremi | CM.IT

Taremi nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto con l’Inter, accompagnato dall’agente: nei discorsi con la dirigenza c’è in ballo un altro nome

L‘Inter ha da tempo chiuso l’accordo con Mehdi Taremi, sbarcato ieri nel primo pomeriggio a Milano all’aeroporto di Malpensa per iniziare la nuova avventura in nerazzurro.

Il club campione d’Italia aveva trovato già lo scorso febbraio l’intesa con il centravanti iraniano, svincolatosi dal Porto dopo la fine del contratto con i ‘Dragoes’. Un arrivo di spessore a parametro zero per l’attacco di Simone Inzaghi, che fa il paio con l’ingaggio di un altro svincolato di lusso come Zielinski. Da sistemare gli ultimi aspetti burocratici per Taremi, che questa mattina insieme all’agente e intermediario Pastorello si è presentato nella sede di Viale della Liberazione per la firma con l’Inter. Il 31enne attaccante iraniano firmerà un contratto biennale fino al giugno 2026 con opzione per un altro anno, a 3 milioni di euro netti più bonus d’ingaggio a stagione.

Calciomercato Inter, Pastorello in sede: aggiornamento sul futuro di de Vrij

L’ufficialità di Taremi è attesa a stretto giro di posta, con l’ex Porto che venerdì (alla vigilia del raduno ad Appiano Gentile) completerà le visite mediche con l’idoneità sportiva al Coni.

Con lui come detto questa mattina in sede c’era anche Federico Pastorello, che ha curato il passaggio del giocatore all’Inter negli ultimi mesi. Pastorello è anche il rappresentante di Stefan de Vrij, nome caldo in casa nerazzurra sul mercato. Il difensore olandese, che sarà impegnato questa sera nella semifinale degli Europei contro l’Inghilterra, è stato richiesto da diversi club in patria e specialmente dall’Arabia Saudita, con l‘Inter che ha fissato a 15 milioni di euro il prezzo dell’ex Lazio in caso di partenza. Come raccolto da Calciomercato.it ci sarà quindi un nuovo aggiornamento tra le parti per de Vrij approfittando del blitz di Pastorello in sede per Taremi, con la dirigenza e Oaktree che eventualmente vorrebbero incassare una cifra importante se il nazionale orange dovesse accettare il corteggiamento dall’estero.

“Mi vedo ancora all’Inter“, le parole pronunciate dal centrale dell’Olanda dopo la partita contro la Turchia e decisa proprio da una sua rete nel secondo tempo. De Vrij al momento è legato all’Inter da un contratto in scadenza nel giugno 2025 e in cui è inserita anche un’opzione per un’altra stagione.