Juventus, adesso è UFFICIALE: Thuram è bianconero, cambiano le cifre

Dopo le visite mediche di rito, ecco l’annuncio ufficiale: Khephren Thuram è un nuovo giocatore della Juventus

Ecco il terzo colpo della nuova Juventus targata Thiago Motta: dopo Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, ufficializzato anche l’ingaggio del centrocampista Khephren Thuram, proveniente dal Nizza.

Il figlio dell’ex difensore bianconero Lilian, che lo ha accompagnato in questo inizio di nuova avventura e che si troverà ad avere un derby d’Italia in famiglia, vista la presenza dell’altro figlio Marcus tra le fila dell’Inter di Simone Inzaghi, era da tempo sul taccuino dell’uomo mercato Cristiano Giuntoli. Adesso, dopo un lungo inseguimento, ecco la tanto agognata firma, complice anche la vicina scadenza dell’accordo con il club nizzardo, 30 giugno 2025.

Questo il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Khephren Thuram-Ulien a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029“. Spariscono i bonus dall’affare, si parlava di 3-4 milioni da aggiungere in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, mentre nell’accordo finale e nella nota diramata non se ne fa menzione. Da oggi, in ogni caso, inizia ufficialmente l’avventura di Thuram Jr con la Juventus.