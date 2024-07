Khephren Thuram sbarca a Torino: tripletta Juventus | VIDEO CM.IT

La Juve scatenata sul mercato: dopo Douglas Luiz e Di Gregorio, il club bianconero nelle prossime ore annuncerà anche Khephren Thuram

La Juventus non si ferma sul mercato e nelle prossime ore annuncerà anche Khephren Thuram nel centrocampo del nuovo tecnico Thiago Motta.

Il centrocampista ormai ex Nizza è sbarcato questa mattina a Torino, atterrando poco dopo le 8 all’aeroporto di Caselle. Successivamente si è spostato al centro sportivo della Continassa e a breve raggiungerà il J-Medical per il consueto iter delle visite mediche con il club bianconero. Il classe 2001 in giornata firmerà poi il contratto quinquennale fino al giugno 2029 con la Juve, a circa 2,5 milioni di euro d’ingaggio a stagione. La ‘Vecchia Signora’ ha sborsato 20 milioni di euro più 5 di bonus per il figlio e fratello d’arte, che da domani si metterà subito a disposizione di Thiago Motta per il raduno a ranghi al momento ridotti della Juventus in attesa di tutti i nazionali.

Thuram, accompagnato dal padre Lilian (tra l’altro ex difensore proprio dei bianconeri), è il terzo colpo estivo sul mercato del Dt Giuntoli dopo gli annunci di Douglas Luiz e Di Gregorio.