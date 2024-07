Lazio, il Besiktas è convinto: presto Immobile sarà in Turchia | CM.IT

Si avvicina l’addio di Ciro Immobile alla Lazio: l’attaccante potrebbe firmare a breve con il Besiktas, le ultime di CM.IT

Ciro Immobile è sempre più vicino al Besiktas. Talmente tanto che la chiusura é attesa in settimana, fanno sapere fonti turche stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it,, con la Lazio già focalizzata su altri obiettivi.

Del resto, la volontà della società biancoceleste era quella di rinnovare il reparto offensivo e Ciro Immobile è da più di un anno fuori dai programmi del club. Così, nei giorni scorsi, l’attaccante campano ha raggiunto un accordo economico con i turchi: le cifre sono sui 5 milioni di euro a stagione e ora resta in attesa di essere liberato per lasciare la Lazio e volare ad Istanbul.

Dopo otto anni e oltre 200 gol, il goleador biancoceleste è quindi pronto a salutare l’Italia ad iniziare una nuova avventura, con un contratto top. L’offerta della società turca si è rivelata da subito convincente, ma al momento non basta ancora a chiudere l’operazione. I turchi vorrebbero infatti prenderlo a zero, a titolo gratuito, ma Lotito non è dello stesso avviso: l’intento del presidente romano è infatti quello di riuscire a monetizzare in qualche modo la cessione di Immobile, sotto contratto con i biancocelesti fino al 2026.