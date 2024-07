Juventus, Thiago Motta ha deciso il futuro di Gatti | CM.IT

La Juventus di Thiago Motta sta prendendo forma e in difesa è arrivata una decisione importante: il protagonista è Federico Gatti

È arrivato il primo giorno di raduno della Juventus formato Thiago Motta, una storia che è iniziata ufficialmente oggi e che vedrà la squadra prendere forma col passare delle settimane. Il mercato ha già regalato all’ex allenatore del Bologna innesti importanti come Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram, ma è ancora molto quello che dovrà accadere nelle prossime settimane.

Dei giocatori della scorsa stagione molti sono messi in discussione e alcuni sono stati già avvisati dell’intenzione di cederli. Un capitolo a parte deve essere riservato a Federico Gatti: come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle scorse settimane, diversi club di Premier League (tra cui il Newcastle) hanno fatto dei sondaggi per il difensore di Rivoli. Una richiesta di informazioni che ha definito la sua situazione, ma che ha portato la dirigenza della Juventus a fare una riflessione insieme a Thiago Motta: la decisione ora è stata presa.

Gatti resta alla Juventus: Thiago Motta allontana la Premier | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la volontà della Juventus è quella di andare avanti con Federico Gatti: il difensore rappresenta un profilo gradito anche a Thiago Motta e avrà un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione.

In questo senso, anche l’obiettivo sfumato di Calafiori (lui si, ormai ad un passo dalla Premier League) ha portato a delle riflessioni in difesa: in questo momento è più urgente un terzino duttile e di qualità piuttosto che un centrale, anche perché in rosa c’è un giocatore come Gatti. Non è da escludere, infatti, che la coppia Bremer-Gatti possa essere perfino quella titolare. Quello che è certo, a questo punto, è che Federico Gatti sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione e che metterà la sua grinta e le sue qualità difensive al servizio della squadra di Thiago Motta.