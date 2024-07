Mister X all’Inter: “Marotta lavora sottotraccia. E su Balotelli…” | ESCLUSIVO

Mister X all’Inter: “Marotta lavora sottotraccia. E su Balotelli…”. Le dichiarazioni in ESCLUSIVA a TiAmoCalciomercato, la trasmissione di Calciomercato.it

Mario Balotelli sta facendo parlare di sé anche nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Per l’ex attaccante della Nazionale, infatti, si profila una nuova avventura all’estero.

Come confermato da Rudy Galetti a TiAmoCalciomercato, la trasmissione Youtube di Calciomercato.it, c’è l’accordo tra Balotelli e il Corinthians: “Con il Corinthians è una trattativa definita. L’accordo c’è sulla base di due anni a 3 milioni a stagione. Ci sono delle situazioni legate alla tifoseria che hanno rallentato la finalizzazione dell’affare, anche legate al top management del Corinthians, manca il via libera definitivo del presidente. Quindi l’accordo c’è, la stretta di mano c’è, ma tutto può succedere ancora. Finché non ci sono firma e visite mediche tutto può succedere”.

Da Balotelli al Milan. Per i rossoneri è rispuntato anche il nome di Guido Rodriguez: “È stato proposto nelle scorse settimane. Non ha infiammato subito il suo profilo però è tra quelli attenzionati. Come sappiamo l’obiettivo principale del Milan per il centrocampo è Fofana. Rodriguez potrebbe arrivare dopo un’altra uscita nel reparto. Il primo arrivo al Milan sarà Alvaro Morata“.

Calciomercato Inter, Galetti: “Sostituto Buchanan? Il nome non è ancora uscito”

Infine sull’Inter: ecco le dichiarazioni del giornalista sul sostituto dell’infortunato Buchanan.

🎙@RudyGaletti a ‘TiAmoCalciomercato’ su Youtube: “Sostituto di #Buchanan all’#Inter? Difficile sbilanciarsi, io credo che il nome del rimpiazzo non sia ancora uscito” — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 15, 2024

“Stanno uscendo molti nomi per la sostituzione di Buchanan, l’ultimo è stato quello di Rodriguez del Torino. In questo momento credo che il nome non è ancora uscito, non c’è, si lavora sottotraccia. Faccio fatica a sbilanciarmi, sarebbe come sparare nel mucchio”, ha concluso Galetti. Spunta, dunque, un nuovo “mister X” per l’Inter.