DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Buongiorno a Zaniolo: gli aggiornamenti del 4 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti del 4 luglio riguardanti le trattative in Serie A ed all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri ormai imminenti e per il via del campionato, fissato a metà agosto.

Il Napoli sempre più vicino a Buongiorno: il centrale del Torino allontana la Juventus ed è pronto a legarsi per i prossimi cinque anni al club partenopeo. Operazione da 40 milioni di euro con i bonus per il Napoli. Sbarca a Milano Josep Martinez, che oggi sosterrà le visite mediche prima della firma al contratto quinquennale con l’Inter. Giornata di visite, sempre nel capoluogo lombardo, anche per Zaniolo che si legherà all’Atalanta con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Calafiori verso la Premier League: l’Arsenal mette sul piatto circa 50 milioni per il difensore in forza al Bologna. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di giovedì 4 luglio su Calciomercato.it.

LIVE