Atalanta, Zaniolo a Zingonia per la firma sul contratto | VIDEO CM.IT

L’Atalanta ha chiuso ieri sera per Zaniolo sulla base di un prestito con obbligo condizionato. Stamane le visite mediche

Manca solo l’annuncio ufficiale per Zaniolo all’Atalanta. Ieri sera la conclusione dell’operazione con il Galatasaray, stamane le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

Zaniolo è a Zingonia per firmare l’accordo con il club bergamasco, che ha chiuso l’operazione sulla base di un prestito con obbligo ‘condizionato’.

🎥 #Atalanta – Visite mediche in corso per Nicolò #Zaniolo a Milano: il fantasista arriva alla corte di Gasperini dal #Galatasaray in prestito oneroso con obbligo condizionato

