Zaniolo torna in Serie A, l’Atalanta piazza lo sprint | CM.IT

Nicolò Zaniolo sta per tornare in Serie A: vicina alla chiusura la trattativa tra Atalanta e Galatasaray, tutti i dettagli

La voglia di Serie A di Nicolò Zaniolo sta per essere soddisfatta. Il calciatore di proprietà del Galatasaray, dopo l’anno in prestito all’Aston Villa, è pronto a fare ritorno in Italia come da sua volontà.

Vi abbiamo raccontato, infatti, nei mesi scorsi che Zaniolo aveva come priorità quella di tornare in Italia ed ora sembra che il momento del ritorno è arrivato. C’è l’Atalanta che sta lavorando alla chiusura dell’operazione. I nerazzurri, che erano in pole come anticipato da CM.IT, sembrano aver avuto la meglio sulla Fiorentina, altra società italiana che si è mossa per l’ex Roma.

Il Galatasaray è sempre stato aperto ad una cessione del 24enne, con la condizione però di un addio a titolo definitivo, formula che non trovava il parere favorevole né di Atalanta, né di Fiorentina.

Zaniolo all’Atalanta: tutti i dettagli dell’operazione

I bergamaschi però hanno sempre spinto per un diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo, come raccontato da Calciomercato.it, formula con la quale si sta perfezionando l’affare. Zaniolo arriverà alla corte di Gasperini in prestito con obbligo di riscatto allo scattare di un determinato numero di presenze. Questa la formula che ha fatto decollare l’operazione ed ora si lavora per sistemare tutti i dettagli per arrivare alla fumata bianca definitiva.

La cifra dell’operazione è intorno ai 15-18 milioni di euro, come raccontato in precedenza dalla nostra redazione. L’Atalanta piazza lo sprint per Zaniolo: dettagli da sistemare e poi arriverà il via libera al ritorno in Italia.