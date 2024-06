Zaniolo tra Atalanta e Fiorentina, la posizione del Galatasaray | CM.IT

Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in Serie A: se lo contendono Atalanta e Fiorentina, richiesta del Galatasaray

Mentre in Italia si festeggia ancora il gol di Mattia Zaccagni, che ha siglato il definitivo 1-1 al minuto 98 contro la Croazia che ha consentito alla Nazionale italiana di Luciano Spalletti di qualificarsi agli ottavi di finale (contro la Svizzera di Yann Sommer e compagni, sabato prossimo alle ore 18), il calciomercato procede per la sua strada.

Soprattutto per chi non è presente alla spedizione europea come Nicolò Zaniolo, fermato da un problema fisico alla vigilia di Euro 2024, finito nel mirino di due club italiani. Come vi raccontiamo da mesi, la volontà del 24enne polivalente centrocampista è quella di fare ritorno in Serie A, che ha lasciato l’Italia nel febbraio del 2023 dopo il passaggio travagliato dalla Roma dell’allora allenatore José Mourinho al Galatasaray. Dopo soli sei mesi in Turchia, il trasferimento in Premier League tra le fila dell’Aston Villa di Unai Emery. Ma i ‘Villans’ non hanno esercitato il diritto di riscatto e, dunque, farà ritorno in giallorosso, solo di passaggio.

Proprio questa mattina, lo stesso Zaniolo ha ribadito il concetto senza mezzi termini: “L’ho detto al mio agente, lo sa anche il Galatasaray, voglio tornare in Serie A. Troveremo una soluzione, sono ottimista”. E in quest’ottica, Atalanta e Fiorentina stanno lavorando sull’operazione per riportare il calciatore, prodotto del vivaio dell’Entella, nel campionato nostrano.

Zaniolo conteso da Atalanta e Fiorentina: due proposte differenti

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Galatasaray vorrebbe lasciar partire Zaniolo a titolo definitivo, ma Atalanta né Fiorentina sono disposte ad accontentare le richieste del club turco. I nerazzurri sarebbero pronti a concludere l’affare in prestito con diritto di riscatto sulla scia dell’operazione che ha portato Charles De Ketelaere dal Milan, ma con la possibilità di trasformarlo in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Di contro, i Viola vorrebbero impegnarsi con un più semplice diritto. Allo stato attuale, l’Atalanta è davanti: una operazione da circa 15/18 milioni di euro, questa la forbice entro la quale il Galatasaray vuole restare per rientrare dell’investimento fatto. Vedremo cosa succederà nelle prossime giornate, vi terremo aggiornati.